Среднегодовой курс доллара в этом году составит 65–70 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Среднегодовой курс доллара в 2016 г. будет на уровне 65-70 руб. Об этом "Российской газете" заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

"Я считаю, что среднегодовой курс доллара будет в динамике 60-70 рублей. Больше вероятность, что 65-70", – рассказал министр. По его словам, сейчас российская экономика находится в состоянии "неустойчивого равновесия".

"Наша экономика ждет сигнала. Им могла бы стать отмена антироссийских санкций или их ослабление, что означало бы возможность выхода на международные рынки капитала", – отметил Улюкаев.

Он добавил, что подобным сигналом могло бы стать также и изменение политики Банка России, то есть существенное снижение ключевой ставки с учетом текущего и ожидаемого уровня инфляции.

"Сейчас разрыв между ставкой (11 процентов) и годовой инфляцией (7,8 процента) – 3,2 процента. За последние 3,5 года только один месяц был с таким разрывом – в декабре 2014-го. В остальные месяцы ставка была либо ниже инфляции, либо примерно немного – на 0,1-0,5 процента – выше", – пояснил Улюкаев.

Отметим, официальный курс евро на среду снизился по сравнению с предыдущими показателями сразу на 1,32 рубля и составил 76,14 рубля. Курс доллара упал на 1,03 рубля, до 67,78 рубля.