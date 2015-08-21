Курс евро на торгах превысил 78 рублей впервые с февраля

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Вечером 21 августа курс евро на торгах Московской биржи поднялся выше 78 рублей. В 18:57 европейская валюта стоила 78,18 рубля.

Последний раз такой отметки евро достигал в феврале 2015 года. Что касается доллара, то американская валюта стоит 68,79 рубля.

Стоит отметить, что рубль снижается на фоне стремительно падающей нефти. Так, цена нефти марки Brent сегодня опускалась ниже 46 долларов за баррель – до 45,2.

Аналитики Citigroup ранее предполагали, что нефтяные цены могут опуститься до уровней мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда стоимость барреля Brent падала до 39 долларов.