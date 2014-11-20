Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Официальный курс евро, установленный ЦБ России на пятницу, снизился на 32 копейки и составил 58,58 рубля. Курс доллара также снизился на 32 копейки, составив 46,70 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, составила 52,04 рубля.

Ранее Центробанк отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом ЦБ не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.

"Экономика": Как складывается ситуация на валютном рынке России

Центробанк пошел на такой шаг для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курсы рубля. Как отмечают в самом ЦБ, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке поможет быстрее адаптироваться экономике к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным явлениям на бирже.