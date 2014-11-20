Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2014, 14:24

Экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Официальный курс евро, установленный ЦБ России на пятницу, снизился на 32 копейки и составил 58,58 рубля. Курс доллара также снизился на 32 копейки, составив 46,70 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, составила 52,04 рубля.

Ранее Центробанк отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом ЦБ не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.

"Экономика": Как складывается ситуация на валютном рынке России

Центробанк пошел на такой шаг для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курсы рубля. Как отмечают в самом ЦБ, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке поможет быстрее адаптироваться экономике к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным явлениям на бирже.

доллар Центробанк снижение евро курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика