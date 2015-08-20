Доллар вырос на 1,24 рубля, евро – на 1,77 рубля

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Официальный курс доллара вырос на 1,24 рубля, евро – на 1,77 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Американская валюта курсом на 21 августа стоит 66,96 рубля, европейская – 74,47 рубля.

Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью: по состоянию на 14.00 20 августа она стоит 46,37 доллара за баррель при цене в 50 долларов 12 августа.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что в ближайшие три года ожидается колебание цен на нефть в диапазоне 50–70 долларов за баррель.

"Цена может ненадолго снизиться до 30–35 долларов за баррель. Точно также она может вырасти и до 100 долларов за баррель – вероятность одинаковая. Но скорее, исходя из всех факторов, цена на нефть будет оставаться в интервале от 50 до 70 долларов за баррель и колебаться именно в этих границах, иногда за них заходя, если говорить о ближайшем трехлетнем периоде", – отметил Дворкович.