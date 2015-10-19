Доллар и евро подорожали на несколько копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России опубликовал официальные курсы валют на вторник. Доллар и евро незначительно укрепились по отношению к рублю на фоне дешевеющей нефти, следует из данных регулятора.

Курс доллара вырос на 8 копеек. За одну единицу американской валюты дают 61 рубль 44 копейки. Евро подорожал на копейку и теперь стоит 69 рублей 78 копеек.

Однако рубль дешевеет в ходе биржевых торгов. В частности, он уже потерял в стоимости 60 копеек относительно доллара. Причиной падения рубля является снижение цен на нефть.

По состоянию на 13.30 за баррель Brent дают 49 долларов 75 центов, что примерно на доллар меньше вчерашнего уровня.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года.

По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом. А четвертый квартал будет примерно на таком же уровне, и по итогам года будет 3,8–3,9 процента спада.

Президент Владимир Путин сообщил о том, что пик кризиса в нашей стране достигнут и дальше экономика начнет приспосабливаться к ситуации.