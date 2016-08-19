Курс евро на выходные вырос на 50 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на выходные вырос на 39 копеек и составил 63,94 рубля. Курс евро повысился на 52 копейки – до 72,46 рубля, сообщает пресс-служба Банка России.

В ходе торгов на Московской бирже европейская и американская валюта движутся разнонаправленно. Так, доллар по состоянию на 13:15 мск растет и торгуется на уровне 64,04 рубля. Евро, напротив, падает – до 72,44 рубля.

Цена на "черное золото" после преодоления вчерашней отметки в 51 доллар незначительно снижается. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже ICE стоит 50,86 доллара за баррель.