Курс доллара вырос до 38,49 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс доллара к рублю на Московской бирже в четверг, 18 сентября, вырос на 7 копеек и достиг отметки 38,49 рубля, сообщает Центробанк.

В то же время евро по отношению к российской валюте сдал свои позиции на 15 копеек до 49,53 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины увеличилась на 11 копеек и достигла уровня 43,46 рубля.

Отметим, что курс доллара после продолжительного падения начал расти на фоне украинского конфликта. 29 августа валюта перешагнула порог в 37 рублей, а 15 сентября – в 38 рублей. Отметим, что евро по отношению к рублю при этом превысил 50 рублей.