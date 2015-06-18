Курс доллара на 19 июня опустился до 53,33 рубля, курс евро - до 60,64 рубля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Центробанк установил официальные курсы валют на 19 июня. Так, курс доллара снизился до 53,33 рубля, что почти на 57 копеек ниже предыдущего показателя. Курс европейской валюты стал меньше на 10 копеек и опустился до 60,64 рубля, сообщается на сайте регулятора.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 36 копейки до 56,62 рубля.

Ранее Центральный банк России снизил ключевую ставку с 12,5 до 11,5 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году. "По мере дальнейшего ослабления инфляционных рисков ЦБ будет готов продолжить снижение ключевой ставки", – отметили в пресс-службе регулятора.

До этого ставки составлял 12,5 процента, причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов и до нынешнего размера – 30 апреля.