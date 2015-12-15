Курс доллара достиг нового исторического максимума

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Официальный курс доллара вырос более чем на 60 копеек, сообщается на сайте Банка России. На 16 декабря ЦБ установил стоимость доллара на уровне 70 рублей 82 копеек. Официальный курс евро вырос на 1,26 рубля и впервые за десять месяцев поднялся выше отметки 78 рублей.

Так дорого ЦБ не оценивал доллар ни разу после деноминации 1998 года. После указа президента России "Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен" начался обмен денег с коэффициентом 1000:1. С 1 января 1998 года одному новому рублю стали соответствовать 1000 старых.

Мировые цены на нефть возобновили падение

Рост цены на валюту сейчас был спровоцирован падением цены на нефть ниже 37 долларов за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже впервые с 25 августа поднялся выше 71 рублей.

Напомним, во вторник утром мировые цены на нефть возобновили падение. На Лондонской бирже фьючерсы на баррель марки Brent с поставкой в январе снизились до 37 долларов 74 центов.