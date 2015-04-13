Доллар после утреннего падения вырос до 52,4 рубля

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Курс доллара сегодня утром снизился на 1,7 рубля, однако к полудню снова подрос, достигнув отметки 52,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, последний рост курса составил 1,35 рубля. В пятницу доллар стоил около 51 рубля.

Курс евро в начале сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 2 рубля – до 54,9 рубля. Сейчас он составляет 55,4 рубля, то есть на 50 копеек больше, чем утром.

Напомним, что начиная с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции. За это время доллар по отношению к нему упал почти на 16 процентов.

Аналитики называют несколько причин. Во-первых, участники финансового рынка поняли, что усиления санкций в ближайшее время не будет. Не оправдались и пессимистичные ожидания в отношении ВВП - ему пророчили падение на 10 процентов, сейчас говорят всего о трех. Выплатила Россия и валютные кредиты. Ну, и, наконец, фиксация цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель.