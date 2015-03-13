Курсы валют на выходные выросли незначительно

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные, вырос на 0,34 рубля - до 64,96 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара повысился на 0,35 рубля - до 61,31.

Напомним, в пятницу, 6 марта, биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей - до 65,68 рубля.

Отметим, что с начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро – 84 рубля 58 копеек.