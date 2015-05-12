Курс доллара вырос до 50,9 рубля, евро – до 57 рублей

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Официальный курс доллара вырос на 16 копеек – с 50,75 до 50,9 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Евро поднялся немного выше – на 21 копейку, с 56,89 до 57,11 рубля.

Отметим, что курс рубля стабилизировался после резких скачков и колеблется в районе 50 рублей за доллар. Этому способствует рост цен на нефть: по состоянию на 13.30 12 мая за баррель марки Brent дают почти 67 долларов, что почти на 2% выше, чем сутки назад.

Также Центробанк снизил ключевую ставку с 14 процентов до 12,5 процента. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российский рубль, курс которого к доллару с февраля по апрель вырос почти на 30 процентов, укрепился слишком сильно.

"Произошло то, что и следовало ожидать: стабилизировался объем золотовалютных резервов, рубль сначала был стабильный, а сейчас начал укрепляться. Укрепился, мы считаем, даже чересчур, слишком много", – сказал чиновник.