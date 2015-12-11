Евро превысил отметку в 77 рублей в ходе торгов на валютной бирже

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс евро превысил отметку в 77 рублей в ходе торгов на Московской валютной бирже. Доллар почти достиг рубеж в 70 рублей, следует из биржевых данных.

По данным на 18:00, евро стоит 77 рублей 20 копеек, а доллар – 69 рублей 92 копейки.

Ослабление национальной валюты происходит на фоне резкого падения цен на нефть. "Черное золото" подешевело практически до минимумов 2009 года. За баррель Brent дают только 39 долларов 19 центов.

Россия не торгует маркой Brent, отечественные марки Siberian Light и Urals стоят дешевле эталонной нефти примерно на доллар.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет порядка 50 долларов за баррель.

"Я думаю, что средняя цена будет плюс-минус 50 долларов за баррель. Это среднегодовая", – сказал он. По его словам, "не обязательно, что с 1 января будет 50 долларов". "В этом году, несмотря на то, что мы имеем сейчас 40 долларов, среднегодовая – она выше 50 долларов", – подчеркнул министр.