Официальный курс евро упал ниже 70 рублей, доллар – ниже 64 рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Официальный курс доллара на среду упал 1 рубль 29 копеек и составил 63,21 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ. Европейская валюта снизилась на 1 рубль и 8 копеек – до 69,68 рубля.

Отметим, что нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в 51 доллар за баррель. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в сентябре в ходе торгов достигала 51,02 доллара за баррель.

Курс доллара на открытии на Московской бирже поднимался до отметки 63,5 рубля, евро – до 69,91 рубля.

Напомним, ключевым фактором, который влияет на падение рубля, является резкое снижение цен на нефть.