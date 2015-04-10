Почему укрепился курс рубля, и стоит ли хранить накопления в национальной валюте

С середины марта курс рубля по отношению к доллару заметно вырос

С середины прошлого месяца курс рубля по отношению к доллару заметно вырос. За это время курс американской валюты упал почти на 16 процентов, передает телеканала "Москва 24". На неделе доллар обновлял свои минимумы, установленные еще с конца декабря.

Аналитики называют несколько причин. Во-первых, участники финансового рынка поняли, что усиления санкций в ближайшее время не будет. Не оправдались и пессимистичные ожидания в отношении ВВП – ему пророчили падение на 10 процентов, сейчас говорят всего о трех. Выплатила Россия и валютные кредиты. Наконец, фиксация цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель.

"Цена на нефть в этом году может составить 60 долл за баррель, соответственно это позволит выполнить все показатели бюджета, в который заложена цена в 50 долларов", – отметил председатель консультационного совета акционеров ВТБ Валерий Петров.

Однако несмотря на снижение курса доллара, москвичи не спешат скупать иностранную валюту. По словам экспертов, приобретать доллар следует тогда, когда его курс будет не выше 50 рублей.

Впрочем, эксперты считают, что сбережения нужно иметь не только в рублях, но и в другой валюте, для подстраховки, отметил экономический обозреватель Денис Елаховский.

Напомним, 9 апреля официальные курсы доллара и евро вновь обновили минимумы с начала года. Курс доллара на пятницу, 10 апреля, потерял 1 рубль 48 копеек в стоимости до 52 рублей 54 копеек. Евро подешевел на 2 рубля 18 копеек и теперь стоит 56 рублей 52 копейки.

Отметим, что валюта начала падение еще с утра на Московской бирже. Таким образом, рубль уже второй день подряд обновляет максимум года. Укрепление происходит на фоне подорожания нефти, но это не единственный фактор. Как говорят эксперты, пик выплат по внешнему долгу в этом году уже пройден.

При этом в марте Центробанк не продавал валюту для стабилизации курса. В январе и феврале на эти цели потратили более двух миллиардов долларов. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.

За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.