09 июля 2015, 14:10

Курс доллара упал ниже 57 рублей, евро снизился на 4 копейки

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил курс доллара ниже 57 рублей, евро почти не изменился, сообщается на сайте регулятора.

Доллар подешевел с 57,21 до 56,98 рубля, евро – с 63,08 до 63,04 рубля.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что курс рубля находится вблизи фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.

"Это естественное значение рубля, связанное с состоянием платежного баланса страны", – уверен Улюкаев.

