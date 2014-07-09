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09 июля 2014, 14:09

Курс евро в среду снизился почти на 40 копеек

доллар евро курсы валют

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на четверг, снизился на 35 копеек. Еще больше упал курс евро - на 39,76 копейки.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателями среды на 36 копеек и составила 39,63 рубля.

Отметим, что курс доллара падает с 8 июля. Накануне он потерял 14 копеек. Падение курса последовало вслед за долгим периодом роста, когда доллар с 28 июня по 8 июля подорожал примерно на рубль.

Аналогичные изменения претерпел и курс евро, который за два дня упал на 50 копеек.

По прогнозу иностранных аналитиков по валютному рынку из агентства Bloomberg, к концу года за один доллар будут давать 36 рублей 50 копеек.

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