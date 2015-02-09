Официальный курс евро упал ниже 75 рублей, доллар - ниже 66 рублей

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Банк России снизил официальный курс евро на вторник, 10 февраля, на 1,1 рубля - до 74,58 рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ. Официальный курс доллара снизился на 26 копеек и составил 65,78 рублей.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.