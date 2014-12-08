Центробанк повысил курс доллара и снизил курс евро

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Центробанк установил официальный курс рубля на вторник, 9 декабря. Доллар подорожал почти на 20 копеек - до 53 рублей 30 копеек. Евро, напротив, подешевел на 29 копеек, до 65 рублей 42 копеек, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

При этом в пятницу доллар также вырос на 41 копейку до 53,10 рубля, следует из данных ЦБ РФ. А евро подорожал на 87 копеек.

Своих максимальных значений американская и европейская валюты достигли в среду, 3 декабря, тогда курс рубля официально установился на таком уровне: доллар - 54,38, евро - 67,27.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию 4 декабря Владимир Путин назвал одной из главных целей государства борьбу с валютными спекулянтами. "Я прошу Банк России и правительство провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля", - потребовал Путин.

Банкиры считают, что курс рубля в настоящее время необоснованно занижен. "Текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов", - отмечалось в сообщении ЦБ.

11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США. Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.