Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

08 декабря 2014, 17:08

Центробанк повысил курс доллара и снизил курс евро

доллар Центробанк евро курсы валют

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Центробанк установил официальный курс рубля на вторник, 9 декабря. Доллар подорожал почти на 20 копеек - до 53 рублей 30 копеек. Евро, напротив, подешевел на 29 копеек, до 65 рублей 42 копеек, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

При этом в пятницу доллар также вырос на 41 копейку до 53,10 рубля, следует из данных ЦБ РФ. А евро подорожал на 87 копеек.

Своих максимальных значений американская и европейская валюты достигли в среду, 3 декабря, тогда курс рубля официально установился на таком уровне: доллар - 54,38, евро - 67,27.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию 4 декабря Владимир Путин назвал одной из главных целей государства борьбу с валютными спекулянтами. "Я прошу Банк России и правительство провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля", - потребовал Путин.

Ссылки по теме

Банкиры считают, что курс рубля в настоящее время необоснованно занижен. "Текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов", - отмечалось в сообщении ЦБ.

11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США. Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать