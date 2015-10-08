Курс доллара упал до 62,29 рубля, евро – до 70,31 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 9 октября. Доллар опустился до 62,29 рубля, что на 41,19 копейки ниже предыдущего показателя. Европейская валюта тоже подешевела и стоит 70,31 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, при этом уменьшилась на 30,03 копейки до 65,90 рубля.

Напомним, 7 октября в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с августа упал ниже 70 рублей. Согласно данным ММВБ, минимум, который дают за евро – 69,74 рубля.

Рубль растет на фоне повышения цен на нефть: стоимость барреля Brent выросла до 52,48 доллара, а котировки фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской биржи повысились на 0,82 доллара – до 49,35 доллара за баррель.