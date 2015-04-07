Официальный курс евро упал ниже 61 рубля, доллар – ниже 56 рублей

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, упал на 1,62 рубля – до 60,41 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара опустился на 1,18 рубля – до 55,33 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Добавим, что во вторник курс евро "пробил" отметку в 60 рублей в ходе торгов на Московской международной валютной бирже. Европейская валюта торговалась на уровне 59 рублей 90 копеек.

Евро ни разу не опускался ниже 60 рублей с начала года. В последний раз один евро стоил 59,90 рублей 27 ноября прошлого года.

Укрепление рубля происходит на фоне стабилизации цен на нефть. В настоящее время нефть Brent торгуется на уровне 57,74 доллара за баррель.

Отметим, что в марте Центробанк не продавал валюту для стабилизации курса. В январе и феврале на эти цели потратили более двух миллиардов долларов. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.

За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.