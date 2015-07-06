Форма поиска по сайту

06 июля 2015, 10:34

Экономика

Доллар вырос до 57 рублей на фоне итогов референдума в Греции

Референдум в Греции отразился на курсе иностранных валют

Курсы валют выросли на торгах на фоне новостей из Греции, где объявили результаты референдума, сообщается на сайте ММВБ.

Максимальная стоимость доллара на бирже – 56,99 рубля, евро – 62,5 рубля. Официальные курсы валют на 6 июля – 55,6 и 61,7 рубля соответственно.

Напомним, несколько дней назад Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.

В минувшее воскресенье в Греции прошел референдум, где более 61% проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов о жесткой экономии, а около 39% согласились на них.

Сюжет: Долговой кризис в Греции
