Официальный курс евро превысил 62 рубля, доллар упал на 23 копейки

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс евро на вторник вырос на 30 копеек, составив 62,03 рубля. Американская валюта, напротив, упала на 23 копейки, до 56 рублей 51 копейки, сообщает пресс-служба ЦБ.

Отметим, что в марте Центробанк не продавал валюту для стабилизации курса. В январе и феврале на эти цели потратили более двух миллиардов долларов.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля. За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов

Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.