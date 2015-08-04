В ближайшие три месяца рубль будет укрепляться – эксперт

Рубль начал укрепляться после вчерашнего падения

ЦБ поднял официальный курс валют на 5 августа: доллар подорожал на 45 копеек до 62,92 рубля, евро – на 42 копейки, до 69 рублей, но даже в такой ситуации некоторые специалисты дают позитивные прогнозы для российской валюты.

Так, по словам финансового аналитика Александра Осина, вероятно усиление поддержки рынка сырья, от которого зависит курс валют.

"Есть определенная стабилизация на фондовом рынке, есть стимулирующие меры со стороны банка Китая. В связи с этим я думаю, что на ближайшие три месяца рубль будет укрепляться", – пояснил он в эфире телеканала "Москва 24".

Осин также добавил, что прогнозы рискованные: по евро и доллару пока "преобладает негативный сигнал".

Напомним, утром 4 августа на бирже рубль укреплялся, дорожание произошло на фоне корректировки цен на нефть. Накануне же российская валюта существенно подешевела. По мнению экспертов, причины скачков курсов те же – изменение мировых цен на нефть и снижение ключевой ставки ЦБ.

Также на рубль давит снижение ключевой ставки. Регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.