03 декабря 2015, 20:00

Экономика

Курс евро на торгах превысил 74 рубля впервые за два месяца

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Курс евро к рублю на Московской бирже в ходе торгов в четверг вырос до 74,15 рубля, поднявшись до этой отметки впервые с начала октября. Доллар торгуется на уровне 68 рублей.

Как сообщает ТАСС, рост евро ускорился в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, на которой глава европейского Центробанка Марио Драги заявил о том, что ЕЦБ принял решение продлить программу стимулирования экономики как минимум до марта 2017 года. Ранее программу выкупа активов предполагалось проводить до сентября 2016 года.

Напомним, Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 4 декабря. Американская валюта будет стоить 67 рублей 77 копеек, евро – 71 рубль 74 копейки. Нефть также выросла в цене. За один баррель марки Brent дают 43 доллара 33 цента.

Сюжет: Изменение курсов валют
