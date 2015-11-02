Форма поиска по сайту

02 ноября 2015, 15:33

Экономика

Официальный курс евро снизился до 70,4 рубля, доллара – до 63,8 рубля

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник, 3 ноября.

Доллар подешевел на 58 копеек, до 63 рублей 79 копеек. Евро снизился на 36 копеек – до 70 рублей 39 копеек, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.

доллар Центробанк евро курсы валют

Главное

