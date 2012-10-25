Легендарный московский долгострой выставлен на торги

"Утро": Ховринская больница выставлена на торги

В Москве на продажу выставлено здание Ховринской больницы на Клинской улице – это один из самых известных долгостроев города. За время простоя больница оказалась окутана ореолом таинственности: поговаривали про обиталище сатанистов и смерти экстремалов, проваливающихся в пустые шахты лифтов.

Как сообщает телеканал "Москва 24", продаже подлежат два недостроенных здания больницы – девятиэтажное и двухэтажное, а также земельные участки. Начальная цена для торгов – 1,8 миллиарда рублей. Аукцион назначен на 4 декабря.

Общая площадь двух зданий превышает 53 тысячи квадратных метров. Суммарная площадь двух участков составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.

Строительство Ховринской больницы было начато в 1980 году, однако в 1985-м прекратилось. В 2004 году появлялась информация, что больницу достроят или перестроить, но в июне 2012 долгострой вошел в перечень объектов, строительство которых решено отменить.

В течение долгих лет заброшенности больница была местом сбора экстремалов и неформалов, которые оставили на недостроенных стенах немало граффити. Однако в последние годы в связи с несколькими несчастными случаями здание начали охранять.