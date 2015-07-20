Форма поиска по сайту

20 июля 2015, 12:31

Греция выплатит кредиторам почти 7 миллиардов евро

Фото: ТАСС/Валериц Матицын

Греция подготовила платежное поручение на выплату кредиторам 6,8 миллиарда евро. Греческое министерство финансов погасит задолженность перед Европейским центробанком, МВФ и Банком Греции, сообщает Bloomberg.

В понедельник грекам необходимо заплатить кредиторам 5,5 миллиарда евро, из которых два миллиарда – это уже просроченная задолженность, на которую набежали проценты.

Напомним, в начале июля Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами. Таким образом, на жесткую экономию средств греки не пошли.

Это грозило полномасштабным суверенным дефолтом: внешний долг Греции составляет около 320 миллиардов евро и превышает ее ВВП.

Кризис ударил по Греции: в банкоматах можно снимать не более 60 евро в день с пластиковых карт, а скорость вывода средств из страны достигла 100 миллионов евро в день.

После референдума в отставку ушел министр финансов страны Яннис Варуфакис. На этом настояли международные кредиторы, которые уверяли, что с Варуфакисом невозможно вести переговоры.

13 июля стало известно о том, что на экстренном саммите Евросоюза было достигнуто соглашение с Грецией. Страна получила экстренный кредит в 7,2 миллиарда евро.

