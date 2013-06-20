Как добиться выплаты долга по алиментам

Как получить долг по алиментам

Подать иск на взыскание алиментов может один из родителей ребенка, усыновитель, опекун или попечитель. Алименты выплачиваются до наступления совершеннолетия ребенка.

Алименты - это периодические платежи, которые выплачивает один из родителей. Они направлены на содержание ребенка до 18 лет.

Алименты можно удерживать из заработной платы, авторского вознаграждения, пенсии и стипендии. При отсутствии постоянного заработка или образования задолженности по алиментам, взыскание может быть обращено на имущество должника.

Если должник скрывается от уплаты алиментов, то его объявляют в розыск. Поисками занимается ОВД по месту жительства.

Если родители отказываются от обязанности обеспечивать своего ребенка, то алименты можно взыскивать в судебном порядке. Размер алиментов зависит от количества детей. На одного ребенка платятся алименты в размере 25 процентов от дохода должника, на двух - 33 процента, а на трех и более детей взыскивают половину дохода.

Суд имеет право уменьшить долю от дохода, если у родителя он чрезвычайно высок и, наоборот, увеличить, если родитель зарабатывает слишком мало.