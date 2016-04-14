В Подмосковье 4,5 тысячи неплательщиков алиментов не могут выехать за границу

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В Подмосковье 4,5 тысячи должников по неуплате алиментов ограничены в праве выезда за границу, передает ТАСС.

По данным сотрудников УФССП по Московской области, с начала этого года судебные приставы возбудили 510 уголовных дел. Помимо того, что должники оказались невыездными, 1093 жителя по причине неуплаты алиментов временно не имеют права управлять транспортными средствами. 533 неплательщика арестованы, еще 521 гражданин привлечен к административной ответственности.

Кроме того, на минувшем совещании представителей пяти районных отделов судебных приставов управления по вопросам взыскания алиментных платежей были опекуны и приемные родители из Наро-Фоминского района, которым настоятельно рекомендовали сотрудничать с судебными приставами в отношении взыскания алиментов. В частности, это касается неплательщиков, которые обязаны выплачивать компенсации будучи лишенными родительских прав.