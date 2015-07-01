Греция согласилась на режим жесткой экономии

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Власти Греции согласились принять условия международных кредиторов, сообщает Financial Times.

Соответствующее письмо премьер-министр Греции Алексис Ципрас отправил главам Еврокомиссии, Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центрального банка.

Ципрас согласился на условия кредиторов, которые были предложены на прошлой неделе. В письме премьер-министр просит продлить программу финансовой помощи в объеме 29,1 миллиарда евро.

Ранее греческое правительство заявляло, что условия кредиторов о новых мерах жесткой экономии в обмен на новые займы могут быть приняты только после одобрения гражданами страны на референдуме, который запланирован на 5 июля.

Предположительно, население Греции потребует выхода страны из еврозоны и возвращения драхмы, отмененной шесть лет назад.

При этом Греция должна была вернуть в МВФ 1,5 миллиарда евро долга, но фонд не дождался от Афин денег. Тогда в правительстве страны заявили, что допускают возможность дефолта (отказа выплачивать долги).

Напомним, что работа всех банков Греции была приостановлена до 6 июля. И был введен ежедневный лимит на снятие наличности на уровне 60 евро в день с одного счета на человека в каждом банке.