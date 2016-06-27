Получить водительское удостоверение в МФЦ можно будет с 1 ноября

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия можно будет в МФЦ с 1 ноября 2016 года, сообщает "Интерфакс".

Соответствующие изменения планируют внести в постановление правительства по организации предоставления госуслуги по замене водительских прав.

Выдача прав – одна из самых востребованных госуслуг, предоставляемых МВД. Пользователи сайта "Ваш контроль", который создан для оценки качества госуслуг, более 15 тысяч раз проголосовали за выдачу водительских удостоверений. За сервис поставили 97,5 процента, а за качество 4,87 балла из пяти.

Также с 1 ноября 2016 года в МФЦ начнут выдавать российские паспорта и загранпаспорта старого образца.

С 1 января 2017 года в центрах будут оформлять загранпаспорта с электронными носителями. Эта услуга будет доступна сначала в одном МФЦ на город или район численностью более 100 тысяч человек. А с 1 января 2018 года получить новые загранпаспорта можно будет в МФЦ, обслуживающем более 50 тысяч человек.

"Москва в цифрах": Все госуслуги в одном месте

В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

Недавно на московском портале госуслуг появился интерактивный навигатор по центрам "Мои документы". Сервис поможет сориентироваться в услугах, которые в них оказывают, посмотреть загруженность специалистов и забронировать время визита.