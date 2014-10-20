Обманутых клиентов турфирмы "Южный Крест" просят обратиться в СК

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Следственный комитет продолжает расследование дела о хищении денег у клиентов турфирмы "Южный Крест Тревэл". Всех пострадавших просят обращаться в управление по ЮЗАО, передает пресс-служба столичного управления СК.

Обманутые туристы могут обращаться в ведомство с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Следственное управление располагается по адресу: улица Наметкина, д. 11, корп. 2. При себе нужно будет иметь все документы, связанные с приобретением путевок.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Представители ООО "Южный Крест Тревэл" обвиняются в краже "денежных средств клиентов в особо крупном размере при оказании туристических услуг".

Напомним, что учредителя и генерального директора турфирмы "Южный Крест" уже поместили под домашний арест. По версии следствия, оба подозреваемых знали об огромных долгах компании перед партнерами. Однако, не имея возможности погасить их, они все равно продолжали продавать путевки. В результате этого не менее 16 тысяч туристов не смогли выехать на отдых или вернуться на родину.

Согласно информации, размещенной на сайте страховой компании "РЕСО", все выплаты пострадавшим клиентам "Южного Креста" были произведены. Компания перечислила 100 миллионов рублей страхового возмещения на банковские счета обманутых клиентов.

При этом средняя выплата составила 18 044 рубля. Минимальная выплата составила 405 рублей, а максимальная – свыше 411 289 рублей.