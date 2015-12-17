Выбрать удобное время для оформления загранпаспорта можно в 90 центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Заранее записаться на оформление заграничного паспорта нового образца москвичи могут уже в 90 центрах государственных услуг, сообщает пресс-служба центров госуслуг "Мои документы".

"С этой недели в Москве увеличено число центров госуслуг, где можно заранее записаться на прием и без очередей оформить заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет", – говорится в сообщении.

Если у гражданина нет возможности записаться на прием из дома, специалисты центра помогут сделать это в зоне электронных услуг. Записаться заранее на оформление биометрического загранпаспорта можно на портале городских услуг.

Как оформить загранпаспорт в центре госуслуг

Кроме того, услуга является экстерриториальной (попадающей под действие законов своей страны в чужом государстве) и оказывается без привязки к месту регистрации в Москве.

Ознакомиться с полным списком центров госуслуг, предоставляющих данную услугу, можно на официальном сайте.

Напомним, Госдума приняла закон, разрешающий гражданам России иметь второй загранпаспорт. Соответствующее решение было одобрено в ходе заседания 4 декабря.

Второй загранпаспорт может быть выдан в период срока действия ранее оформленного заграничного паспорта. При этом, выдача еще одного загранпаспорта при наличие двух действующих – не допускается без изъятия одного из ранее выданных документов.