Большая часть документов времен Первой мировой войны будет оцифрована

Фото: ИТАР-ТАСС

Большое количество документов времен Первой мировой войны будет оцифровано. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Сейчас оцифровываются минимум 10% выходящей литературы, исторической, большое количество архивных документов; оцифровываются также произведения искусства и музейные экспонаты

Как передает ИТАР-ТАСС, власти утвердили план работы подведомственных библиотек - Российской государственной библиотеки, Санкт-Петербургской Российской национальной библиотеки, план работы Росархива по оцифровке громадного массива документов, относящихся к периоду Первой мировой войны.