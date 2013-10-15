Форма поиска по сайту

15 октября 2013, 21:56

Большая часть документов времен Первой мировой войны будет оцифрована

Фото: ИТАР-ТАСС

Большое количество документов времен Первой мировой войны будет оцифровано. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Сейчас оцифровываются минимум 10% выходящей литературы, исторической, большое количество архивных документов; оцифровываются также произведения искусства и музейные экспонаты

Как передает ИТАР-ТАСС, власти утвердили план работы подведомственных библиотек - Российской государственной библиотеки, Санкт-Петербургской Российской национальной библиотеки, план работы Росархива по оцифровке громадного массива документов, относящихся к периоду Первой мировой войны.

