Аферисты украли у застройщика 750 тысяч долларов

ИТАР-ТАСС
Неизвестные получили от застройщика аванс в размере 750 тысяч долларов за фальшивый отчет о разработке градостроительной документации, сообщает "Интерфакс".
Согласно материалам следствия, злоумышленники предоставили застройщику юридические услуги по оформлению в Москомархитектуре градостроительного плана земельного участка, расположенного по улице Сивцев Вражек.
Получив деньги, аферисты предпочли не выполнять взятых на себя обязательств и скрылись. Полицейские ведут розыск подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".