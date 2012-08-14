Аферисты украли у застройщика 750 тысяч долларов

ИТАР-ТАСС

Неизвестные получили от застройщика аванс в размере 750 тысяч долларов за фальшивый отчет о разработке градостроительной документации, сообщает "Интерфакс".

Согласно материалам следствия, злоумышленники предоставили застройщику юридические услуги по оформлению в Москомархитектуре градостроительного плана земельного участка, расположенного по улице Сивцев Вражек.

Получив деньги, аферисты предпочли не выполнять взятых на себя обязательств и скрылись. Полицейские ведут розыск подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".