В центрах "Мои документы" можно поменять фамилию за один визит

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Во всех 110 центрах "Мои документы" в Москве с сегодняшнего дня начали оказывать новую услугу. Те, кто сменил фамилию в паспорте, теперь могут привести в порядок за одно посещение загранпаспорт, СНИЛС, страховой полис, социальную карту и прочее, сообщает пресс-служба центров госуслуг.
Все необходимые документы при смене фамилии клиенты центров теперь могут заказать в одном окне, подав заявление "одним пакетом". Ранее эта услуга предоставлялась только в 10 офисах.
Напомним, со вчерашнего дня в центрах "Мои документы" москвичей начали угощать бесплатным кофе. Бодрящий напиток предлагают клиентам, которые сидят в очереди больше 15 минут.
Ранее m24.ru сообщало, что в разных районах Москвы откроют еще 20 центров "Мои документы". При этом столичные власти не исключают их появления на ТПУ. Предполагается, что будет создано десять таких офисов.
В столичных центрах предоставляют 152 услуги и выдают более 200 видов документов. Найти ближайшие к дому "Мои документы", узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на московском портале госуслуг.
Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.