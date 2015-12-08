В центрах "Мои документы" можно поменять фамилию за один визит

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Во всех 110 центрах "Мои документы" в Москве с сегодняшнего дня начали оказывать новую услугу. Те, кто сменил фамилию в паспорте, теперь могут привести в порядок за одно посещение загранпаспорт, СНИЛС, страховой полис, социальную карту и прочее, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Все необходимые документы при смене фамилии клиенты центров теперь могут заказать в одном окне, подав заявление "одним пакетом". Ранее эта услуга предоставлялась только в 10 офисах.

Напомним, со вчерашнего дня в центрах "Мои документы" москвичей начали угощать бесплатным кофе. Бодрящий напиток предлагают клиентам, которые сидят в очереди больше 15 минут.

Ранее m24.ru сообщало, что в разных районах Москвы откроют еще 20 центров "Мои документы". При этом столичные власти не исключают их появления на ТПУ. Предполагается, что будет создано десять таких офисов.

Как поменять имя, фамилию или отчество

В столичных центрах предоставляют 152 услуги и выдают более 200 видов документов. Найти ближайшие к дому "Мои документы", узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на московском портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.