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Оборона

07 июля 2014, 14:06

Кембриджский университет открыл доступ к архиву бывшего сотрудника КГБ

документы оборона КГБ шпионы агенты Василий Митрохин Кембриджский университет

Фото: cam.ac.uk

Кембриджский университет открыл доступ к ценному архиву экс-сотрудника КГБ Василия Митрохина, передавшего в 90-х британским спецслужбам тысячи секретных документов. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

Митрохин, работавший архивариусом Первого главного управления КГБ, копировал документы в течение многих лет. В 1992 году он бежал в Великобританию, где и скончался в 2004 году в возрасте 81 года.

Архив Митрохина считается одним из самых ценным источников информации о деятельности секретной службы СССР. Среди множества рассекреченных документов телерадиокорпорация BBC выделяет нелестные характеристики, которыми советская спецслужба наградила работавших на СССР шпионов из знаменитой "кембриджской пятерки".

Одна из страниц "Чехословацких файлов". Фото: cam.ac.uk

Так, советские кураторы пишут, что Гай Берджесс, работавший в британском МИД и военной разведке, "постоянно находится под воздействием спиртного". Для примера приводится случай, когда однажды, возвращаясь из паба, этот агент едва не выдал себя, потеряв на тротуаре секретные документы, вынесенные из Форин-офиса.

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Ярлык пьяницы получил и другой член "кембриджской пятерки" - Дональд Маклин. В середине 1950-х годов шпионская деятельность Берджесса и Маклина была раскрыта, и они были тайно переправлены в СССР. В 1963 году Маклин скончался в Москве от алкоголизма на 53-м году жизни.

Также среди 19 коробок архива есть документы на Папу Римского Иоанна Павла II, чья деятельность в Польше до избрания на папство внимательно отслеживалась. Кроме того, у Митрохина были карты и детали расположения тайных складов российского оружия в Западной Европе и США.

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