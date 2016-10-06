Центры госуслуг разработали 20 новых интерактивных инструкций

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центры госуслуг Москвы по итогам опроса в проекте "Активный гражданин" разработали в помощь посетителям 20 новых интерактивных инструкций, сообщает пресс-служба МФЦ.

В частности, появились инструкции по регистрации рождения и смерти, установлению отцовства, получению полиса ОМС нового образца и социальной поддержки по оплате ЖКУ, предоставлению сведений из ЕГРП, отказа от радиоточки и другие.

Всего к настоящему моменту на сайте www.md.mos.ru представлено 97 инструкций. Для удобства их разделили на пять блоков: "Семья", "Личные документы", "Социальное и пенсионное обеспечение", "Недвижимость" и "Транспорт".

До конца года планируется разработать еще 28 мультимедийных инструкций.