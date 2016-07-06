Более 86 тысяч москвичей оформили биометрический загранпаспорт в МФЦ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 86 тысяч москвичей оформили биометрический загранпаспорт в центрах "Мои документы" без очередей, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Услуга по оформлению загранпаспорта нового образца действует более чем в 100 центрах с 2015 года. Для получения документа нужно заранее записаться на прием и без очередей оформить загранпаспорт нового образца сроком на 10 лет.

Записаться на получение биометрического загранпаспорта можно на портале городских услуг или в зоне электронных услуг в самом центре. При этом талоны в электронную очередь на эту услугу не выдаются.

Также с 1 ноября 2016 года в МФЦ начнут выдавать российские паспорта и загранпаспорта старого образца. А с 1 января 2017 года в центрах будут оформлять загранпаспорта с электронными носителями. Эта услуга будет доступна сначала в одном МФЦ на город или район численностью более 100 тысяч человек. А с 1 января 2018 года получить новые загранпаспорта можно будет в МФЦ, обслуживающем более 50 тысяч человек.

В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

С 1 ноября 2016 года в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.