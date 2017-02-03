Москвичам сократили время оформления СНИЛС

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в подразделениях Пенсионного фонда в московском регионе можно за 10 минут. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Москве и Московской области.

Услугу по выдаче СНИЛС предоставляют все 177 клиентских служб в Москве и области в режиме реального времени. Также за 10 минут можно поменять СНИЛС или получить дубликат.

Счет СНИЛС отражает официальную трудовую биографию человека: места работы, периоды страхового стажа и уплаченные работодателем страховые взносы. Все эти данные учитываются при назначении или перерасчете пенсии. Страховое свидетельство выдается один раз всем категориям граждан, зарегистрированным в системе учета Пенсионного фонда, в том числе детям, неработающим гражданам и военным.

