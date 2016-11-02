Более 8,5 тысячи москвичей оформили пенсии в центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новым сервисом по оформлению пенсий в столичных центрах госуслуг воспользовались более 8,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба центров.

Пилотный проект по оформлению пенсий стартовал в конце марта 2016 года в двух центрах госуслуг. С 1 октября сервис заработал уже во всех 127 центрах.

В настоящее время сотрудники центров госуслуг принимают заявления:



об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Кроме оформления пенсий, в столичных "Мои Документы" можно зарегистрировать рождение, смерть, установить отцовство, оформить "одним пакетом" документы на новорожденного, при смене фамилии и при вступлении в права наследства, а в центрах госуслуг ЗАО – еще и для многодетных семей. Центры работают с 08:00 до 20:00.