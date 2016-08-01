Все центры госуслуг в Москве стали оформлять документы на ребенка

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оформить документы на новорожденного в Москве теперь можно одним пакетом во всех центра госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба центров.

В день обращения молодым родителям сразу же выдадут свидетельство о рождении, справку для получения пособий и свидетельство об установлении отцовства. Также там можно заказать СНИЛС, полис ОМС, вкладыш о регистрации, отметку о гражданстве, сертификат на материнский капитал и удостоверение многодетной семьи. Как только эти документы будут готовы, родителей сразу пригласят в центр.

Все эти документы можно получить без привязки к месту прописки, однако зарегистрировать ребенка по месту жительства можно только в центре своего района.

Исключение составляет только один, самый новый центр, недавно открывшийся в районе Ясенево. Там эта услуга появится в ближайшее время. Ранее такой пакет документов можно было заказать в 94 центрах.

С 1 августа в 52 центрах госуслуг появилась услуга по оформлению пенсии. Помимо этого, с 29 июля в "Моих документах" можно оформить охотничий билет в электронном виде, но готовый документ нужно будет получить в самом центре. Аннулирование охотничьего билета также переведено в электронный вид.

Сейчас в Москве 123 центра госуслуг. Все центры работают семь дней в неделю с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных.