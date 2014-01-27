Лекции недели: клей для обоев и секреты гипноза

В понедельник нас ждет фильм о холокосте, в среду – лекция для экономистов в МГУ, а в пятницу рассуждаем о мультиках. Еще больше бесплатных образовательных мероприятий – в материале сетевого издания M24.ru.

29 января M24.ru проведет онлайн-трансляцию из “Еврейского музея и центра толерантности”, где пройдет лекция о жизни ассирийцев в Москве 20-х годов прошлого века. О традициях, культуре и местах поселения восточной диаспоры расскажет этнограф Сергей Михайлов. Трансляция начнется 29 января в 19:00. Еще больше прямых трансляций в нашем сюжете



Понедельник, 27 января

Холокост – это клей для обоев? Ответ на этот вопрос ищите в одноименном фильме. Мумин Шакиров снял документальную ленту об истории двух сестер, которые в телешоу предположили, что Холокост – это клей для обоев. Шакиров взялся за воспитание девушек и отвез их на экскурсию в Освенцим. В День памяти жертв крайне актуально побывать на таком кинопросмотре.

Место: Библиотека “Проспект”, Ленинский, 127.

Время: 19:00.

Стоимость: бесплатно.

Что можно узнать на лекции: еще раз вспомнить о важном.

Вторник, 28 января

О том, что происходит с нашей психикой под воздействием гипноза и как использовать состояние транса с пользой для жизни, расскажут во вторник. Организаторы утверждают, что лекция будет полезна студентам-психологам, родителям и воспитателям, бизнесменам и просто стеснительным людям.

Место: Московский институт психоанализа, Кутузовский, 34.

Время: 19:00.

Стоимость: бесплатно, не забудьте зарегистрироваться по телефону +7 (495) 933-26-83 или по почте zayavka@inpsycho.ru.

Что можно узнать на лекции: гипноз как способ самопознания и развития.

Среда, 29 января

В МГУ расскажут, для чего экономистам изучать поведение человека. Американский профессор Стивен Дурлауф объяснит, зачем успешные экономические компании занимаются глубоким исследованием влияния общественных факторов на отдельного человека и как помогает экономическое моделирование. Обратите внимание: лекция на английском языке.

Место: Экономический факультет МГУ, Ленинские горы, 1, стр. 46.

Время: 19:00.

Стоимость: бесплатно, для пропуска в здание при себе иметь паспорт.

Что можно узнать на лекции: современные механизмы в экономике.

Четверг, 30 января

Реквизит для театра нередко находят в неожиданных местах: в заброшенных домах, на рынках и барахолках. На примере отдельных театральных постановок кандидат филологических наук и критик Ольга Рогинская расскажет о взаимоотношениях актера и зрителя, а также о “настоящих вещах” – декорациях и реквизите, позаимствованных из реальной жизни.

Место: Дом-музей Ермоловой, Тверской бульвар, 11.

Время: 18:30.

Стоимость: вход свободный.

Что можно узнать на лекции: какую роль в театре играют вещи.

Пятница, 31 января

Кто не помнит Масяню и Mr. Freeman? Два культовых персонажа прочно закрепились в отечественной массовой культуре. Пятничным утром экс-продюсер этих мультфильмов Павел Мунтян расскажет, как на нас влияют мультики. Перед лекцией участников угостят кофе.

Место: Di Telegraph, Тверская, 7.

Время: 8:30.

Стоимость: бесплатно.

Что можно узнать на лекции: вспомнить времена, когда мы были без ума от мультфильмов.