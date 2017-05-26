Документальное кино бесплатно покажут в парке "Фили"

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бесплатные показы документальных лент будут проходить этим летом в открытом кинотеатре парка "Фили", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По четвергам и воскресеньям зрители смогут смотреть документальные фильмы телеканала Russia Today, а по пятницам и субботам – короткометражки с Международного фестиваля независимого кино KONIK Film Festival. Некоторые картины зрители смогут обсудить с их создателями, а также музыкантами и политиками.

Показы стартуют 1 июня в 19:00 – в этот день зрителям покажут документальный фильм "Танец маленьких лебедей", посвященный танцорам балета.

8 июня посетители парка смогут посмотреть картину "Ямал. Дыхание земли" и "перенестись" вместе с экспедицией российских ученых на север Западной Сибири, увидев процесс образования нового озера и услышав истории местных жителей о таинственном и опасном подземном мире.