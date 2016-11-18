"Портрет Саши Вальц" покажут в ЦДХ

Страсть, сила, блеск премьер и ежедневная рутина

Дата: 18 ноября в 20:00

Место: Центр документального кино (Зубовский бульвар, 2)

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/ArthausMusik

Ради чего идти: документальный фильм Бриджит Крамер посвящен важному периоду в международной карьере Саши Вальц – с 2005 года и до наших дней. В 2005 году Вальц изобрела новый жанр – хореографическая опера, поставив "Дидону и Энея" Генри Пёрселла. Затем последовали постановки на музыку Стравинского, Берлиоза, а также современных композиторов Паскаля Дюсапена и Тошио Хосокавы.

Что еще: фильм покажут в кинопрограмме фестиваля CONTEXT. В нее вошли также фильмы о шведском новаторе Матсе Эке, об израильском хореографе Охаде Наарине и его труппе "Батшева", бывшем директоре балетной труппы Парижской оперы Бенджамине Мильпье, афро-американском "поэте танца" Алонсо Кинге. Показы продлятся до 20 ноября.

Цена: от 400 рублей.