Документальное кино недели: от Сергея Курехина до Энни Лейбовиц

Жизнь известного фотографа Энни Лейбовиц, российский дуэт художников 1990-х Виноградова и Дубосарского, абсурдная история с Сергеем Курехиным в главной роли, первый столичный Центр современного искусства. M24.ru рассказывает о документальных фильмах, которые показывают в Москве на этой неделе.

В кинотеатре "35 мм" в течение всей недели можно будет смотреть Berlinale Shorts, документальные и анимационные короткометражки из конкурса крупнейшего европейского фестиваля. 65-й Берлинский международный кинофестиваль прошел зимой 2014 года. В программе - фильмы, которые объединяет авторский почерк молодых режиссеров, любящих эксперименты. С программой показов можно ознакомиться здесь.

Что: короткометражки короткометражки Где: Кинотеатр "35 мм" Когда: Всю неделю



Четверг, 14 августа

Фото: cdkino.ru

В Центре документального кино покажут ленту "Энни Лейбовиц: жизнь, увиденная через объектив", посвященный жизни художницы, чьи работы печатаются на обложках популярных изданий уже несколько десятилетий. Энни Лейбовиц быстро попала в мир фотосъемки и стала специализироваться на фотопортретах. При этом она не боится экспериментировать, использовать яркие неожиданные эффекты.

Что: фильм "Энни Лейбовиц: жизнь, увиденная через объектив" фильм "Энни Лейбовиц: жизнь, увиденная через объектив" Где: Центр документального кино Когда: 14 августа в 21.30



Пятница, 15 августа





Фото: cdkino.ru

В ЦДК можно посмотреть ленту "Виноградов и Дубосарский: картина на заказ" о творчестве успешного в истории российского современного искусства дуэте художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Они более известны на Западе, чем в самой России. Художники в середине 90-х заявили о себе переосмыслением социалистического реализма. Иностранные галереи современного искусства, которые уже многие десятилетия не включали в свои выставки произведения наших соотечественников, начали тесно сотрудничать с художниками.

Что: фильм "Виноградов и Дубосарский: картина на заказ" фильм "Виноградов и Дубосарский: картина на заказ" Где: Центр документального кино Когда: 15 августа в 13.00



Суббота и воскресенье, 16 и 17 августа

Фото: cdkino.ru

Гости ЦДК увидят картину о выдающемся музыканте конца XX века Сергее Курехине. Картина "Сергей Курехин - человек, который изменил мир/Два капитана 2" состоит из уникальных видео- и аудиоматериалов, в том числе в ней есть фрагменты из фильмов: "Диалоги", "Комплекс невменяемости", "Двуликий Янус", "Два капитана 2", "Золотой сон".

Что: фильм "Сергей Курехин - человек, который изменил мир/Два капитана 2" фильм "Сергей Курехин - человек, который изменил мир/Два капитана 2" Где: Центр документального кино Когда: 16, 17 августа в 15.00 и 19.00



Вторник, 19 августа

Фото: cdkino.ru

В ЦДК покажут ленту "Якиманка. 90-е годы" - одно из первых документальных свидетельств о развитии российского искусства в 1990-е годы. Фильм посвящен истории первого в Москве Центра современного искусства, где проводили рискованные эксперименты и необычные гуманитарные исследования.