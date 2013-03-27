Московских депутатов обяжут декларировать крупные сделки

Фото: ИТАР-ТАСС

Фракция "Единая Россия" внесла в Мосгордуму законопроект, обязывающий депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей декларировать крупные сделки. Об этом M24.ru сообщил лидер столичных единороссов Андрей Метельский. По его словам, речь идет только о тех сделках, сумма которых превышает общий доход депутата и его "второй половины" за три года, предшествующих году сделки. В частности, московские парламентарии должны будут отчитываться о приобретении земельных участков и других объектов недвижимости, машин, ценных бумаг и акций или долей участия, паев в уставных капиталах организаций. "Если сумма превышает трехлетний доход – нужно объяснить, откуда взялись эти деньги", - отметил Метельский.

Согласно законопроекту, источники получения средств за прошлый год должны быть обнародованы не позднее 1 апреля следующего. По словам Метельского, поправки в закон "О статусе депутата Мосгордумы" разработаны по требованию федерального законодательства. В первом чтении документ будет рассмотрен на заседании столичного парламента 3 апреля.

Напомним, 1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который потребовал от госслужащих и их семей отчитываться не только о доходах, но и о расходах. На днях мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок предоставления сведений о расходах для чиновников. Мэр, его заместители, члены правительства должны будут декларировать расходы за предыдущий год не позднее 1 апреля. Другие высокопоставленные чиновники – до 30 апреля.

Экс-депутат Мосгордумы Юрий Загребной отметил, что средний годовой доход столичного парламентария составляет 4,5 млн рублей. Это больше, чем у депутатов Госдумы, которые в среднем получают 2,5 млн рублей в год. "Если супруга депутата не работает или зарабатывает не очень много, то трехлетний доход семьи должен быть порядка 15 млн рублей – это стоимость московской квартиры или дорогой машины", - пояснил Загребной.

Однако на самом деле заставить депутатов отчитываться о таких покупках будет непросто, так как суммы в декларациях депутатов могут кардинально меняться.

Маргарита Верховская