Дневник Олимпиады в Сочи: день шестнадцатый

Фото: ИТАР-ТАСС

Победа России на Олимпиаде в Сочи и церемония закрытия Игр, полностью "российский" лыжный марафон и золото Александра Зубкова и его команды - в заключительном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

Золотой марафон

Марафонская дистанция на 50 километров у мужчин является, пожалуй, наиболее престижной дисциплиной в зимних Олимпийских играх. Именно поэтому марафонцев награждают во время церемонии закрытия Олимпиады. Никто не мог предположить, что пьедестал в этом виде программы окажется полностью российским.

Не обошлось без везения - за полтора километра до финиша сломал лыжу швейцарец Дарио Колонья, который уже выиграл два золота на Играх в Сочи. Это серьезно упростило жизнь россиянам Александру Легкову, Максиму Вылегжанину и Илье Черноусову. В компании норвежца Мартина Сундбю они убежали на финиш.

Фото: ИТАР-ТАСС

Норвежец пытался атаковать, но ему не дал развернуться Вылегжанин, занявший более удобную позицию на финише. Легков пересек "ленточку" первым, Вылегжанин вторым, а Черноусов замкнул тройку призеров.

Уже около восьмидесяти лет, с Олимпиады в немецком Гармиш-Партенкирхене, в марафоне не было пьедестала, состоящего из представителей одной страны. Таким образом, россияне повторили достижение шведских лыжников и принесли сборной двенадцатую золотую медаль.

Второе золото Зубкова

Российский бобслеист Александр Зубков на Играх в Сочи выиграл сразу две золотых награды. Одну - в соревнованиях "двоек", а вторую - в "четверках".

Надо признать, что награда в "двойках" далась российскому экипажу все же полегче. В заездах "четверок" шансы на победу до последнего сохранял латвийский экипаж, который после не самой удачной первой попытки подстроился под трассу и сумел отыграть большое отставание.

Фото: ИТАР-ТАСС

В итоге, Зубкова и латвийцев разделили всего девять сотых секунды. Российский пилот был очень внимателен на трассе и не потерял ни одной "лишней" доли секунды, что позволило нивелировать преимущество латвийцев на разгоне.

Золото Зубкова стало последним для россиян - тринадцатым. Столько медалей за всю новейшую историю Россия еще не завоевывала.

"Кленовые листья" накрыли "три короны"

Многие с нетерпением ждали развязки олимпийского хоккейного турнира, а оказалось, что зря - канадцы были наголову сильнее своих противников. Несмотря на впечатляющий состав, шведы так и не смогли взломать крепкую оборону "кленовых листьев".

Канадцы же забивали на любой вкус. Сначала Джонатан Тэйвз удачно поставил клюшку под бросок партнера от "синей линии", затем Сидни Кросби убежал один на один с голкипером шведом Телльквистом и переиграл его, а под занавес встречи Крис Кунитц снял "паутину" с "девятки" шведских ворот.

Вратарь сборной Канады Кэри Прайс. Фото: ИТАР-ТАСС

Таким образом, Канада выигрывает хоккейный турнир на второй Олимпиаде подряд. Главное, чтобы после такого успеха боссы НХЛ не приняли решение не отпускать хоккеистов из лиги на Олимпийские игры.

Победа сборной России и церемония закрытия

Сборная России выиграла Олимпийские игры, сделав то, чего от нее, наверное, никто не ожидал. Олимпиада закончилась победной жирной "точкой" от лыжников-марафонцев и бобслеистов.

Россияне выиграли в Сочи 33 медали, обновив еще советский рекорд Калгари-1998. Кроме того, наши спортсмены повторили рекорд советской сборной в Инсбруке-1976, выиграв 13 золотых медалей.

Основными поставщиками наград в медальную копилку стали такие "не российские" виды спорта, как сноуборд и шорт-трек. Из традиционного удачных для россиян видов программы тремя золотыми медалями "выстрелило" фигурное катание.

В ходе церемонии закрытия гости Олимпиады смогли погрузиться в историю русского искусства. Не обойдем стороной и веселую шутку над нераскрывшейся на церемонии открытия звездочкой - режиссеры намеренно повторили этот ляп и на закрытии.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2018 году в корейском Пхенчхане.