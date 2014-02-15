Дневник Олимпиады в Сочи: день восьмой

Фото: ИТАР-ТАСС

Золотые медали Александра Третьякова и Виктора Ана, тяжелая травма Марии Комиссаровой и первое поражение мужской сборной России по хоккею – в очередном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

Золотой успех Виктора Ана

Субботний день на Олимпиаде выдался удачным для российских шорт-трекистов. Наши спортсмены заняли первую и вторую ступень пьедестала в забеге на дистанции 1000 метров. Победу праздновал москвич Виктор Ан, серебро завоевал Владимир Григорьев. При этом отметим, что Ан стал уже четырехкратным олимпийским чемпионом. На Олимпийских играх в Турине, выступавший тогда за сборную Южной Кореи Ан завоевал три медали высшей пробы.

Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

Успех мужчин не смогли поддержать девушки. Россиянки не пробились в финальный забег на дистанции 1500 метров. Лучше всех выступила Ольга Белякова, которая вышла только в полуфинал. Олимпийской чемпионкой стала китаянка Ян Чжоу, за ней расположилась представительница сборной Южной Кореи Сим Сук-Хи, бронзу завоевала итальянка Арианна Фонтана.

Первая победа в скелетоне

15 февраля на сочинской Олимпиаде случилось поистине историческое событие. Сборная России впервые выиграла олимпийское золото в скелетоне. Триумфатором стал Александр Третьяков, захвативший лидерство уже после первой попытки. По сумме четырех заездов Третьяков показал время 3 минуты 44,29 секунды. Серебро досталось латвийцу Мартинсу Дукурсу (3.45,10), бронзовая награда у американца Мэттью Энтуана (3.47,26).

Александр Третьяков. Фото: ИТАР-ТАСС

Особо стоит отметить, что успех Третьякова вывел сборную России на третье место в общекомандном зачете. Кроме того, российские олимпийцы уже превзошли результат Игр в Ванкувере. В настоящий момент на счету россиян 15 наград: четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. На канадской Олимпиаде сборная России тоже выиграла 15 медалей, однако среди них три золотые, пять серебряных и семь бронзовых.

Дубль Дацюка и поражение по буллитам

Не могут похвастаться удачными результатами российские хоккеисты и хоккеистки. Что касается девушек, то они теперь будут играть в турнире за пятое-восьмое места. В четвертьфинале россиянки уступили команде Швейцарии 0:2 и распрощались с надеждами на медали.

А у хоккеистов продолжается групповой этап. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова провели свой второй матч на турнире и проиграли американцам в серии буллитов. Сама игра получилась крайне напряженной. В первом периоде команды осторожничали, и, можно сказать, присматривались друг к другу, а заброшенные шайбы "отложили" до второй двадцатиминутки.

Вратарь сборной России Сергей Бобровский. Фото: ИТАР-ТАСС

Вторая треть матча прошла повеселей, и на 9-й минуте капитан российской команды Павел Дацюк мастерки отправил шайбу в вороту Джонатана Куика. Американцы же отыгрались благодаря удачным действиям на пятачке Кэма Фаулера.

В заключительном периоде команды обменялись заброшенными шайбами. У сборной США отличился Джо Павелски, а у российской команды снова отметился голом Дацюк. В овертайме счет не изменился, а в серии буллитов сильнее оказались американцы, у которых блистал Ти Джей Оши. Следующий матч россияне проведут уже в воскресеье, 16 февраля, против Словакии.

Из других любопытных результатов игрового дня отметим уверенную победу сборной Словении, которая одолела словаков со счетом 3:1. При этом все четыре шайбы команды забросили в третьем периоде.

Тяжелая травма Марии Комиссаровой

Сегодняшний игровой день был омрачен плохими новостями из стана сборной России. Фристайлистка Мария Комиссарова получила серьезную травму во время тренировки на олимпийской трассе ски-кросса в Сочи. Позже стало известно, что у спортсменки перелом 12-го позвонка.

Мария Комиссаров. Фото: ИТАР-ТАСС

Сразу после падения россиянке оказали первую помощь. На тренировке присутствовали не только врачи сборной, но доктора самих соревнований. Затем уже в больнице в Красной Поляне было принято решение проводить операцию на месте, так как транспортировка пациентки с такой травмой невозможна.

В итоге, Мария была успешно прооперирована, однако других подробней о результатах операции на настоящий момент нет.